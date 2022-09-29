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Lübnan düzensiz göçün engellenmesi için sıkı kararlar alıyor

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Lübnan düzensiz göçün engellenmesi için sıkı kararlar alıyor

Lübnan hükümeti düzensiz göçle mücadelede bir dizi idari, adli ve güvenlik tedbiri alınmasını kararlaştırdı.

Lübnan hükümeti düzensiz göçle mücadelede bir dizi idari, adli ve güvenlik tedbiri alınmasını kararlaştırdı.

Lübnan Bakanlar Kurulunun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Necib Mikati başkanlığında bazı bakanların ve güvenlik yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda düzensiz göç meselesi masaya yatırıldı.

Başbakan Mikati toplantıda, deniz yoluyla düzensiz göç sorununun ele alınmasının güvenlik, kalkınma, farkındalık ve yargı boyutları olduğunu vurguladı.

Teknelerin usulüne uygun şekilde tescil edilmesi gerektiğini belirten Mikati, aksi taktirde ruhsatsız teknelere Bakanlar Kurulunun 2022'de aldığı kararlar uyarınca el konulacağını ifade etti.

Toplantıda yer alan katılımcılar, düzensiz göçün vatandaşlar üzerindeki sonuçlarını açıklamak için medya aracılığıyla bilinçlendirme kampanyası başlatılmasına dikkati çekti.

Tüm birimlerin önleyici istihbarat tedbirlerini sıkılaştırmasına, düzensiz göçle mücadele ve düzensiz göçmenlerin güvenli bir şekilde iadesi için deniz kuvvetlerinin devriyeleri yoğunlaştırılmasına karar verildi.

Katılımcılar ayrıca Adalet Bakanı aracılığıyla yargıdan, kaçakçılık operasyonlarına karışanların takibinin sıkılaştırılmasını talep etti.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinden 22 Eylül'de yola çıkan düzensiz göçmen teknesi Suriye açıklarında batmıştı. Teknede, Lübnanlıların yanı sıra Suriyeli ve Filistinlilerin bulunduğu ifade edilmişti. Lübnan Yüksek Yardım Komitesi Başkanı Tümgeneral Muhammed Hayır, 24 Eylül'deki açıklamasında, 94 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Yakoota Al Ahmad - Güncel

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