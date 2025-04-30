Lübnan Dürzi Lideri'nden İsrail'e Uyarı

Lübnan'daki Dürzilerin lideri Şeyh Sami Ebi el-Muna, Suriye'de hükümete bağlı güvenlik güçleri ile silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalara işaret ederek, "İsrail'in hayata geçirmeye çalıştığı şüpheli komplolara karşı herkesi uyarıyoruz." dedi.

Ebi Muna ve Dürzi lider Velid Canbolat, Suriye'deki gelişmeler üzerine başkent Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.

Suriye'de yaşananları bir fitne olarak nitelendiren Ebi Muna, Dürziliğin bir mezhep olduğunu ve hiçbir şekilde kendilerini İslam'dan ayrı bir din veya etnik grup olarak görmediklerini söyledi.

Dürziler olarak İslam peygamberi Hz. Muhammed'e karşı hiçbir şeyi kabul etmeyeceklerini dile getiren Ebi Muna, Suriye hükümetine, ülkedeki radikal grup veya kişiler hakkında gerekli adımlar atması çağrısında bulundu.

Lübnan'da da Suriye'de de "Sünnilerle bir düşmanlığa sürüklenmeyi" reddettiklerini vurgulayan Ebi Muna, "İsrail'in hayata geçirmeye çalıştığı şüpheli komplolara karşı herkesi uyarıyoruz." diye konuştu.

Suriye yönetiminin yanı sıra Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ile iletişime geçtiklerini aktaran Ebi Muna, ayrıca Suriye Müftüsü Şeyh Usame er-Rifa ve Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan ile de görüştüklerini belirtti.

Canbola: "İsrail'den yardım isteyen içerideki seslerin susturulması gerekir"

Canbolat da Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana oldukları ve Dürzilerin de Suriye halkından bir parça olduğunun altını çizerek, "Suriye hükümetini, yaşananlarla ilgili şeffaf bir soruşturma başlatmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Dürzilerin talepleri için Şam'a gitmeye hazır olduğunu aktaran Canbolat, "Bizler yeni bir dönemin başındayız. ya çeşitliliğe saygı duyulan bir Suriye'de yaşamayı kabul edeceğiz ya da Dürzileri tehcir ederek kullanmak isteyen İsrail'in projesine sürükleneceğiz." ifadelerini kullandı.

Suriye ve Lübnan'daki Dürzilerin "tüm Müslümanlarla savaşa sürüklenmeye çalışıldığı" uyarısında bulunan Canbolat, Suriye'deki bu krizin çözümü için tüm taraflarla iletişim kuracak bir komitenin oluşturulması çağrısı yaptı.

Üzerlerine düşen her adımı atmaya hazır olduklarını ancak İsrail'den yardım isteyen içerideki seslerin susturulması gerektiğinin altını çizen Combolat, "Kardeşlerimizi (Dürzileri) korumak, İsrail'den koruma isteyen içerideki sesleri susturmakla olur." dedi.

?Suriye güvenlik güçlerinin pusuya düşürülmesinin ardından çatışmalar başladı

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Sahnaya semtinde, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile silahlı Dürzi gruplar arasında çatışma yaşanıyor.

?Şam merkeze yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Sahnaya'da, Dürzi gruplar, ağır silahlarla güvenlik güçlerine ateş açtı.

? Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmaların yer yer sürdüğü Sahnaya'da, ?Suriye hükümetine bağlı güçlere askeri takviye yapılarak güvenlik önlemleri artırıldı.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde ikamet eden Dürzilerin liderlerinden Şeyh Muvafak Tarif ise Sahnaya'daki çatışmalar hakkında "İsrail, Suriye'de şu anda olup bitenler karşısında boş durmamalı." ifadesini kullandı.