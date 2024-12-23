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Lübnan Dürzi Lideri Canbolat, Şam'da Suriye Hükümeti ile Görüştü

Lübnan Dürzi Lideri Canbolat, Şam'da Suriye Hükümeti ile Görüştü
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Lübnan'daki Dürzi topluluğu liderlerinden Velid Canbolat, Şam'da Suriye geçiş hükümetinin lideri Ahmed Eş-Şara ile bir araya gelerek Lübnan-Suriye ilişkilerini ele aldı. Canbolat, Suriye halkını selamlayarak, iki ülke arasındaki suçların yargılanmasını talep etti. Eş-Şara ise Suriye'nin Lübnan'a müdahale etmeyeceğini ve azınlıkların korunacağını belirtti.

(ANKARA) - Lübnan'daki Dürzi topluluğunun liderlerinden Velid Canbolat dün Şam'da Suriye geçiş hükümetinin lideri Ahmed Eş- Şara (Ebu Muhammed el-Colani) ile bir araya geldi.

Lübnan'daki Dürzi topluluğunun liderlerinden Velid Canbolat ve beraberindeki heyet dün Şam'da Suriye yeni yönetiminin lideri Ahmed eş-Şara (Ebu Muhammed el-Colani) ile bir araya geldi. Lübnan basını, Canbolat'ın Eş-Şara'ya, "Suriye halkını büyük zaferlerinden dolayı selamlıyoruz ve sizi de baskı ve zulümden kurtulmak için verdiğiniz savaştan dolayı selamlıyoruz... Yolumuz uzun ve hem siz hem de biz İsrail yayılmacılığından muzdaribiz" dediğini aktardı. Lübnan-Suriye ilişkilerinin normale dönmesini temenni ettiğini belirten Lübnanlı Dürzi lider, "Lübnan ve Suriye halklarına karşı suç işleyenlerin hesap vermesi ve adil bir şekilde yargılanması" çağrısında bulundu.

Eş-Şara'nın da Canbolat'a, "Suriye'nin Lübnan'a hiçbir şekilde olumsuz müdahalede bulunmayacağını, Lübnan'ın egemenliğine, topraklarının bütünlüğüne, kararlarının bağımsızlığına ve güvenlik istikrarına saygı duyduğunu" söylediği ifade edildi. Lübnan medyası, Eş-Şara'nın Dürzi heyete, Dürziler dahil olmak üzere Suriye'deki azınlıkların korunacağını ve Suriye'de yeni dönemin "mezhepçilikten uzak, hiçbir mezhebin dışlanmayacağı" bir dönem olacağını söylediğini aktardı.

Canbolat'ın Suriye'nin Beşar Esad liderliğindeli önceki yönetimine karşı eleştirel bir tutumu olduğu biliyor. Canbolat'la beraber Şam'a giden heyette oğlu ve Lübnan'ın İlerici Sosyalist Partisi Başkanı Teymur Canbolat, Dürzi topluluğu dini lideri Sami Ebu el-Muna, Dürzi milletvekilleri ile Lübnan'daki Dürzi topluluğunun dini konsey üyelerinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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