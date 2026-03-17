Haberler

Lübnan, Kuveyt'in egemenliğini hedef alan planı kınarken, Hizbullah dahli olduğu yönündeki iddiaları reddetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan, Kuveyt'te Hizbullah ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir grubun gözaltına alınmasının ardından, Kuveyt'in egemenliğini hedef alan sabotaj planını kınadı. Hizbullah ise bu iddiaları yalanladı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'in egemenliğini hedef aldığı açıklanan "organize sabotaj girişimini" sert ifadelerle kınarken, Hizbullah ise planda dahli olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'te Hizbullah'la bağlantılı olduğu iddia edilen 16 kişilik grubun gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kuveyt'in egemenliğini ve güvenliğini hedef alan ve Hizbullah'ın karıştığı planın şiddetle kınandığı" ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, Lübnan'ın Kuveyt ile tam dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, Beyrut'un yürütülen soruşturmalarda işbirliğine hazır olduğu vurgulandı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise Kuveyt'te herhangi bir hücre ya da yapılanmayla bağlantı bulunduğu yönündeki iddiaların "asılsız ve tamamen uydurma" olduğu ifade edildi.

"Hizbullah'ın Kuveyt'te herhangi bir hücresi, unsuru ya da yapılanması bulunmamaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, "hareketin Kuveyt'in güvenliği, istikrarı ve halkının selametine önem verdiği ve Lübnan ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin korunmasına özen gösterdiği" kaydedildi."

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, Hizbullah ile bağlantılı olduğu belirtilen 16 kişilik bir grubun gözaltına alındığını duyurmuş, grup üyeleri tarafından planlanan "organize bir sabotaj girişiminin" ortaya çıkarıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu

Savaş devam ederken batıdaki komşumuzdan kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de 'İran' istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem

Trump'a en yakın isimlerdendi! ABD'de ilk İran istifası geldi
Vakaya giden ambulans kaza yaptı, ölü ve yaralılar var

Ambulans kağıt gibi ezildi! Kahreden haber hastaneden geldi
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu

Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Bertuğ Yıldırım evleniyor

Evleniyorlar!
ABD'de 'İran' istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem

Trump'a en yakın isimlerdendi! ABD'de ilk İran istifası geldi
Trump: İran'da NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok

Beklediği desteği alamayınca resti çekti: Yardımınıza ihtiyacımız yok
Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı

Sahipsiz kaldı!