Lübnan, Kuveyt'in egemenliğini hedef alan planı kınarken, Hizbullah dahli olduğu yönündeki iddiaları reddetti

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'in egemenliğini hedef aldığı açıklanan "organize sabotaj girişimini" sert ifadelerle kınarken, Hizbullah ise planda dahli olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'te Hizbullah'la bağlantılı olduğu iddia edilen 16 kişilik grubun gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kuveyt'in egemenliğini ve güvenliğini hedef alan ve Hizbullah'ın karıştığı planın şiddetle kınandığı" ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, Lübnan'ın Kuveyt ile tam dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, Beyrut'un yürütülen soruşturmalarda işbirliğine hazır olduğu vurgulandı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise Kuveyt'te herhangi bir hücre ya da yapılanmayla bağlantı bulunduğu yönündeki iddiaların "asılsız ve tamamen uydurma" olduğu ifade edildi.

"Hizbullah'ın Kuveyt'te herhangi bir hücresi, unsuru ya da yapılanması bulunmamaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, "hareketin Kuveyt'in güvenliği, istikrarı ve halkının selametine önem verdiği ve Lübnan ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin korunmasına özen gösterdiği" kaydedildi."

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, Hizbullah ile bağlantılı olduğu belirtilen 16 kişilik bir grubun gözaltına alındığını duyurmuş, grup üyeleri tarafından planlanan "organize bir sabotaj girişiminin" ortaya çıkarıldığını bildirmişti.