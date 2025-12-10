Lübnan Dışişleri Bakanı Recci, İranlı mevkidaşının Tahran ziyaretine yönelik davetini kabul etmedi

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi'nin mesajına verdiği yanıtta, mevcut koşullar nedeniyle şu aşamada Tahran'a daveti kabul edemeyeceğini bildirdi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre Recci, Erakçi'nin mesajına yanıt verdi.

Recci, davete icabet edememesinin diyaloğu reddetme anlamına gelmediğini ancak uygun koşulların henüz oluşmadığını vurguladı.

Lübnan Dışişleri Bakanı, Erakçi'ye tarafsız üçüncü bir ülkede görüşme teklifini yineledi.

Recci, Lübnan ile İran arasında yeni ve yapıcı bir dönemin başlatılmasına tam olarak hazır olduklarını ancak bunun, karşılıklı egemenlik ve bağımsızlığa mutlak saygı ile iç işlerine karışmama ilkesine dayanması gerektiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, 4 Aralık'ta gönderdiği mesajda Recci'yi bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşmek üzere İran'a davet etmişti.