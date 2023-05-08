Lübnan Dışişleri Bakanı: Suriyeli Mültecilerin Mali Yükü Lübnan İçin Tehdit Oluşturuyor

BEYRUT, 8 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, ülkedeki Suriyeli mültecilerin yarattığı yükle ilgili endişelerini dile getirdi ve bu durumun Lübnan için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

BEYRUT, 8 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, ülkedeki Suriyeli mültecilerin yarattığı yükle ilgili endişelerini dile getirdi ve bu durumun Lübnan için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Lübnanlı bakan Pazar günü yaptığı açıklamada, çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapmanın muazzam büyüklükteki mali yükünün uluslararası toplum tarafından sağlanan yardımı aştığını söyledi.

Lübnan'daki Suriyeli mültecileri barındırma maliyetinin yıllık yaklaşık 6 milyar ABD doları olarak tahmin edildiğini belirten Buhabib, bunun önceki tahminlerden ciddi oranda yüksek olduğunu belirtti.

Buhabib ayrıca mültecilerin ülkelerine döndürülmesi yönündeki çabalarını engelleyen bazı ülkeleri eleştirdi ve bu ülkelerin, mültecilerin başka bir yere sığınma talebinde bulunabileceğinden korktukları için bu şekilde davrandıklarını ifade etti.

Lübnan şu anda ülkede ikamet eden yaklaşık 2 milyon Suriyeli mülteci ile kişi başına en yüksek sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda. Lübnan hükümeti bu krize çözüm arıyor ve uluslararası toplumdan olumlu bir yanıt almayı umuyor.