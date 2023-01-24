Lübnan Dışişleri Bakanı: Suriyeli Mültecilerin Maliyeti Lübnan'a 2011'den Bu Yana 40 Milyar Doların Üzerinde Oldu

BEYRUT, 24 Ocak (Xinhua) -- Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib Pazartesi günü, Suriye iç savaşının patlak verdiği 2011 yılından bu yana Suriyelilerin yerinden edilmesinin Lübnan'a 40 milyar ABD dolarından fazlaya mal olduğunu bildirdi.

BEYRUT, 24 Ocak (Xinhua) -- Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib Pazartesi günü, Suriye iç savaşının patlak verdiği 2011 yılından bu yana Suriyelilerin yerinden edilmesinin Lübnan'a 40 milyar ABD dolarından fazlaya mal olduğunu bildirdi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, Bakan'ın bu açıklamasını, BM'nin Lübnan Özel Koordinatörü Joanna Wronecka ile başkent Beyrut'taki görüşmesinde yaptığını duyurdu.

Buhabib, "Lübnan'ın çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapması ülkenin kapasitesini aşıyor" dedi.

Dışişleri Bakanı ayrıca, uluslararası toplumu Lübnan'ın milyonlarca Suriyeli mülteciyi kabul ederek dünyaya yaptığı katkıyı tanımaya ve takdir etmeye çağırdı.

BM Mülteci Ajansı, Lübnan'ın dünyada kişi başına ve kilometrekare başına en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığını bildirdi ve Lübnan hükümeti ülkede yaklaşık 2 milyon Suriyeli mültecinin yaşadığını tahmin ediyor.

On yıllardır en kötü sosyo-ekonomik krizle karşı karşıya olan Lübnan'da, mülteciler gibi savunmasız nüfuslar yüksek enflasyonun yanı sıra gıda ve temel hizmetlerin yetersizliği nedeniyle sıkıntı çekiyor.