Lübnan Dışişleri Bakanı, Suriyeli Mülteci Krizinin Diyalogla Çözülmesi Çağrısında Bulundu

BEYRUT, 24 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib, Suriyeli mülteci sorununu diyalog yoluyla çözme çağrısında bulundu.

Bouhabib, Salı günü İtalya'nın başkenti Roma'da İtalyan Uluslararası Kuruluşlar Topluluğu tarafından düzenlenen bir seminerde, "Mülteciler sorunu, Avrupa ülkeleriyle diyalog yoluyla çözülmelidir. Bazı etkili Avrupa ülkelerinin, mültecilerin Lübnan'da süresiz olarak kalmalarını dayatma girişimleriyle değil" şeklinde konuştu.

Bouhabib, "Trajedinin çözümü için şu ana kadar net bir yol haritası çıkarılmadı. Suriyeli mülteciler 12 yıldır Lübnan'da yaşıyor ve çözüm bekliyor" dedi.

Bouhabib, yerlerinden edilen Suriyelilerin siyasi değil ekonomik mülteciler olduğunu ve Lübnan'daki iç durumun mültecilerin daha fazla kalmasını kaldıramayacağını sözlerine ekledi.

Bakan, Lübnan'ın ülkede yaşayan yaklaşık 2 milyon Suriyeli mülteci ile kişi başına en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu ve bu rakamın Lübnan toplumunun yapısını bozma tehdidi içerdiğini söyledi.

Bouhabib, "Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında her zaman kendilerini eşit hissettikleri ve birinin diğerinden öncelikli olmadığı bir denge oldu" dedi.

Bouhabib ayrıca, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve diğer yetkililerin kendisine Suriye'de, muhalifler de dahil olmak üzere mültecilerin hiçbir şekilde cezalandırılmayacağını güvence altına alan 40 yasa bulunduğunu bildirdiklerini söyledi.

Bouhabib, "Suriye tarafı, Suriye'ye geri dönenlerin herhangi bir rahatsızlık veya keyfi kovuşturmaya maruz kalmamasını sağlamak için uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapma isteğini bize bildirdi" diyerek sözlerini sürdürdü.

Bouhabib geçen ay, Suriyeli mültecilerin Lübnan'da kalma maliyetinin yıllık yaklaşık 6 milyar ABD doları olduğunu, bu rakamın Dünya Bankası tarafından 2013'te 3 milyar ABD doları olarak açıklandığını belirtmişti.

Lübnan hükümeti geçen ay Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Komiserliği'nden, yerinden edilmiş Suriyelilerle ilgili verileri Lübnan İçişleri Bakanlığı'na vermelerini istemişti. Bu talebin amacı ise Lübnan topraklarını terk edenlerin "mülteci statüsünün" iptal edilmesi yoluyla mülteci önlemlerini sıkılaştırmaktı.