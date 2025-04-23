Lübnan Dışişleri Bakanı Recci: İsrail ateşkesi ihlal ediyor

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İsrail'in ülkesine yönelik ihlalleriyle ateşkes anlaşmasını baltalamakta ısrar ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Recci, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 163. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında konuştu.

"Lübnan hükümeti, devlet egemenliğini ülkenin tüp topraklarında sağlamanın yanı sıra silahları devletin tekelinde tutma, savaş veya barış kararına sahip olma politikasını benimsiyor." diyen Recci, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü hatırlattı.

Recci, Lübnan'ın ateşkes anlaşmasına bağlı kaldığına işaret ederek, "İsrail ise ateşkes anlaşmasını baltalamakta ısrar ediyor. İsrail, her gün Lübnan'ın egemenliğini ihlal ediyor." dedi.

Diplomatik çabaları sürdüreceklerini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının tüm maddelerini uygulayacaklarını belirten Recci, uluslararası toplumdan Lübnan'a yönelik saldırıları durdurması ve işgal ettiği noktalardan çekilmek zorunda kalması için İsrail'e baskı kurmalarını istedi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Recci, Suriye ile sınır güvenliğinin sağlanması ve mültecilerin ülkelerine güvenle dönmeleri konusunda da Şam yönetimiyle işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.