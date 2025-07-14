Lübnan Dışişleri Bakanı Recci, AB'den İsrail'e Çekilme Baskısı Yapmasını İstedi

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile yaptığı görüşmede, AB'den İsrail'e Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği 5 noktadan çekilmesi için baskı yapmasını istedi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Dışişleri Bakanı Recci, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmede Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin yenilenmesi ve uzatılması konusunda AB'nin destekleyici rolüne dikkati çekti.

Hükümetin silahların devletin tekeline alınmasına ilişkin kararına işaret eden Recci, Lübnan'ın ekonomik, mali, yargı ve idari konularda reformları sürdürdüğünü belirtti.

AB'nin Lübnan'a desteğinin önemine dikkati çeken Recci, AB'ye İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu 5 noktadan çekilmesi için baskı yapma çağrısında bulundu.

Kallas ise Lübnan ile AB arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayarak, yıl sonunda yapılması planlanan Lübnan-AB Ortaklık Konseyi toplantısından önce reformların uygulanması ve IMF ile anlaşmanın sağlanması gerektiğini ifade etti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.