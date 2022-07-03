Lübnan Dışişleri Bakanı: Lübnan, Uluslararası Planın Olmaması Nedeniyle Mültecileri Suriye'ye İade Etmek Zorunda Kalıyor

BEYRUT, 3 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, Suriyeli mültecilerle ilgili net bir uluslararası plan olmaması nedeniyle, Lübnan'ın mültecileri anavatanlarına göndermek için kendi ulusal çıkarlarına göre hareket etmeye mecbur kalacağını söyledi. Ulusal Haber Ajansı'nın haberine göre, Abdallah Buhabib bu açıklamayı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Arap Birliği'nin bakanlar istişare toplantısında yaptı.

Buhabib, "Uluslararası toplumun, yerinden edilmiş Suriyelilerin dönüşü için bir yol haritası yok, bu da Lübnan'ı kendi ulusal çıkarlarına göre hareket etmeye zorlayacak" dedi. Lübnanlı bakan "Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerin Lübnan'da kalmalarını finanse etmek yerine geri dönüşlerinin uluslararası toplum tarafından finanse edilmesi gerektiğini düşünüyor" dedi. Elnashra haber sitesine göre, Buhabib, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile düzenlediği ortak konferansta Lübnan'ın Lübnan-Suriye sınırında yerinden edilmiş Suriyeliler için kamp kurulmasını kabul etmeyeceğini ifade etti. Öte yandan Ebu Gayt, uluslararası toplumun yerinden edilmiş Suriyelilerin neden olduğu baskıyı sona erdirmeye istekli olduğunu fakat Suriye'nin yeniden inşasının en az 500 milyar ABD dolarına mal olacağı göz önüne alındığında mültecilerin geri dönüşüne karar vermek için belirli koşulların yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Önemli sayıda Suriyeli mülteci Lübnan'da yaşıyor ve bu da ülkenin halihazırda kötü olan mali durumu etkiliyor, altyapısını ve ekonomisini zorluyor.

Xinhua / Güncel