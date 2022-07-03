Lübnan Dışişleri Bakanı, İsrail ile eylülde anlaşmayı öngördüklerini söyledi

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Lübnan ve İsrail arasında tartışmalı deniz sınırına ilişkin eylülde bir anlaşmaya varılmasını öngördüğünü belirtti.

Buhabib, ABD arabulucuğunda Lübnan ve İsrail arasında 1 yıl aradan sonra haziranda yeniden başlayan müzakerelerin durumu hakkında kısa bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Buhabib, Lübnan ve İsrail'in tartışmalı deniz sınırı hususunda eylülde bir anlaşmaya varmasını öngördüğünü söyledi.

Buhabib, anlaşmanın detayları ve nasıl gerçekleşeceği hakkında ise herhangi bir detay vermedi.

İsrail ordusu, dün Lübnan sınırı yakınlarındaki münhasır ekonomik bölgeye gönderilen 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurmuştu.

Saldırıdan sonra Lübnan Hizbullah'ı yaptığı açıklamada, İHA'larla Kariş'e saldırı düzenlediklerini doğrulamıştı.

İsrail, Lübnan'ın önerisini reddetti iddiası

Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen El-Ahbar gazetesinin 1 Temmuz'da yayınlanan haberinde, İsrail'in Lübnan'ın 14 Haziran'da ABD aracılığıyla ilettiği öneriyi reddettiği iddia edildi.

Haberde, İsrail'in, Lübnan'ın Kana sahasındaki payını tamamen satın almak istediği ileri sürüldü. Lübnan ise bu sahanın tamamının kendisine ait olduğunu belirtiyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile 1 yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, arabulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

Avn'ın, Kana gaz sahasının tamamının Lübnan'da kalması ve karşılığında İsrail'in şu anda sondaj çalışmaları yaptığı Kariş gaz sahasını alması teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.

İsrail ile Lübnan arasındaki sınır anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası "Kariş"e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yapmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedef belirlediklerini kaydederek, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler, Lübnan'da vurulacak." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve ABD arabuluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.

Müzakereler Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.???????