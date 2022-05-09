Lübnan diasporasının ülkedeki seçimlere katılımı yüzde 60 oldu

Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için yurt dışında oy kullanımının tamamlanmasının ardından katılım oranının yüzde 60 olduğu duyuruldu.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, 58 ülkede kayıtlı 225 bin Lübnanlı seçmenden yaklaşık 135 bini oy kullandı.

Toplamda nihai olmayan sonuçlara göre seçimlere katılım oranı yüzde 60 oldu.

Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler kapsamında oylarını kullanmaları amacıyla Lübnanlılar için bulundukları ülkelerde 6 ve 8 Mayıs'ta sandıklar kurulmuştu.

Yurt dışındaki seçmen sayısı toplam seçmen sayısının yüzde 5,5'ine tekabül ediyor.

Lübnan 15 Mayıs'ta genel seçime gidiyor

İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, 128 sandalyeli Mecliste yer alabilmek için 15 seçim bölgesinde toplam 1002 adayın yarışacağını belirtmişti.

Ülkede 2018'de 3 milyon 746 bin olan seçmen sayısı, bu sene 3 milyon 967 bine ulaştı.

Lübnan'da 1989'da yapılan Taif Anlaşması'na göre Meclisteki milletvekili dağılımı, "28 Sünni, 28 Şii, 8 Dürzi, 34 Maruni Hristiyan, 14 Ortodoks, 8 Katolik, 5 Ermeni, 2 Alevi, 1 milletvekili de Hristiyanlar içerisindeki azınlıklar" şeklinde gerçekleşiyor.