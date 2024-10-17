Lübnan'dan Tahliye Edilen 169 Türk Vatandaşı Türkiye'ye Getirildi

İSRAİL saldırıları nedeniyle Lübnan'da mahsur kalan 169 Türk vatandaşı uçakla Türkiye'ye getirildi. Çukurova Havalimanı aktarmalı gerçekleşen uçuş sonrası 58 kişi İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Dışişleri Bakanlığı İsrail saldırıları sonrası Lübnan'dan ayrılmak isteyen 169 Türk vatandaşının tahliyesini sağladı. Sabah saatlerinde Beyrut'tan hareket eden uçak saat 10.45 sıralarında Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Havalimanı'na ulaştı. 111 kişi Çukurova Havalimanı'nda; 58 kişi ise İstanbul Havalimanı'nda sevdiklerine kavuştu. Lübnan'dan tahliye edilenler yaşadıkları korku dolu anları anlatırken, yetkililere teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

'ELEKTRİK YOK, BOMBALAR VAR'

Lübnan'da doğan Mardin asıllı Mustafa Pekşen, "Ben Beyrut'tan geldim. Orası çok zor. Bombalar, savaş, biliyorsunuz. Bir tahliye uçağıyla geldim. Akrabam var burada o yüzden buraya geldim. 150 kişi Mersin'e gitti ben İstanbul'a geldim. Akrabam var burada ben Mardinliyim, Lübnan'da doğdum, orada yaşıyorum. Savaş bittikten sonra dönebilirim ama çok zor dönmek. Ailem karım ve kızım ve kedimle geldim. Elektrik yok, bombalar var, savaş zor. Akrabam var burada İstanbul'da, ondan sonra bilmiyorum memlekete gideceğim" dedi

'LÜBNAN ÇOK KÖTÜ'

Vehid İsmail ise, iki çocuğu ve eşiyle İstanbul'a geldiğini belirterek, "Benim evim İstanbul'da Küçükçekmece'de oturuyorum. İnşallah sonra Lübnan, daha iyi. Burada oturuyorum Halkalı'da ama durum Lübnan'da çok kötü. Ben İstanbul'da kalacağım çok teşekkür ederiz. İnşallah dualarımız Lübnan'ın daha iyi olması için. Ailem, ben 4 kişiyiz, 2 çocuk ve 2 de biz" ifadelerini kullandı.

'SESLER KORKUTUCUYDU'

Diş hekimi Salih Mineymi, "Biz 1 haftadır başvuruyoruz, her gün arıyoruz, sonuçta gelebildik çok şükür. Aradılar hemen kolaylık verdiler, bize yardımcı oldular. Yani tahliye istedik sadece, zordu savaş biliyorsunuz ama geldik çok şükür. Üçümüz geldik bir de kızımız var 2 aylık. Orada kaygı vardı, çok korku vardı bayağı sıkıldık. Aslında ben oralıyım, eşim buralı Samsunlu. Diş hekimiyim ben de burada okudum Samsun'da okudum. Orada kalıyorduk şimdi geldik bakalım buraya yerleşiriz belki. Annem babam kardeşlerim hepsi orada ama ben hem oralıyım, hem buralıyım o yüzden geldik. Ara sıra bir ses oluyordu, büyük patlama gibi sesler bayağı korkutucuydu. İnşallah bir an önce biter bu savaş. Teşekkür ederiz çok ilgi gösteriyorlar, yalnız bırakmıyorlar çok şükür. Bu güzel birşey iyi birşey" diye konuştu.