Lübnan'dan Suriye'ye Deprem Yardımı Güncel Haberler TRABLUS, 10 Şubat (Xinhua) -- Türkiye ve Suriye'de Pazartesi günü meydana gelen yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı yetkililerin ve kurtarma görevlilerinin verilerine göre 21.500'ü geçti. Lübnan'ın Trablus kentinde gönüllüler Suriye'nin depremden etkilenen Lazkiye kentine gidecek bağışları bir kamyona yüklüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua) TRABLUS, 10 Şubat (Xinhua) -- Türkiye ve Suriye'de Pazartesi günü meydana gelen yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı yetkililerin ve kurtarma görevlilerinin verilerine göre 21.500'ü geçti. Lübnan'ın Trablus kentinde gönüllüler Suriye'nin depremden etkilenen Lazkiye kentine gidecek bağışları bir kamyona yüklüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua) Lübnan'ın Trablus kentinde gönüllüler Suriye'nin depremden etkilenen Lazkiye kentine gidecek bağışları taşıyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua) Lübnan'ın Trablus kentinde gönüllüler Suriye'nin depremden etkilenen Lazkiye kentine gidecek bağışları taşıyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua) Lübnan'ın Trablus kentinde gönüllüler Suriye'nin depremden etkilenen Lazkiye kentine gidecek bağışları transfer için hazırlıyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Türkiye Lübnan Suriye Güncel Haberler

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