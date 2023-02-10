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Lübnan'dan Suriye'ye Deprem Yardımı

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Lübnan'dan Suriye'ye Deprem Yardımı

TRABLUS, 10 Şubat (Xinhua) -- Türkiye ve Suriye'de Pazartesi günü meydana gelen yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı yetkililerin ve kurtarma görevlilerinin verilerine göre 21.500'ü geçti.

Lübnan'dan Suriye'ye Deprem YardımıLübnan'ın Trablus kentinde gönüllüler Suriye'nin depremden etkilenen Lazkiye kentine gidecek bağışları bir kamyona yüklüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua)

TRABLUS, 10 Şubat (Xinhua) -- Türkiye ve Suriye'de Pazartesi günü meydana gelen yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı yetkililerin ve kurtarma görevlilerinin verilerine göre 21.500'ü geçti.

Lübnan'dan Suriye'ye Deprem YardımıLübnan'ın Trablus kentinde gönüllüler Suriye'nin depremden etkilenen Lazkiye kentine gidecek bağışları bir kamyona yüklüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua)

Lübnan'dan Suriye'ye Deprem YardımıLübnan'ın Trablus kentinde gönüllüler Suriye'nin depremden etkilenen Lazkiye kentine gidecek bağışları taşıyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua)

Lübnan'dan Suriye'ye Deprem YardımıLübnan'ın Trablus kentinde gönüllüler Suriye'nin depremden etkilenen Lazkiye kentine gidecek bağışları taşıyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua)

Lübnan'dan Suriye'ye Deprem YardımıLübnan'ın Trablus kentinde gönüllüler Suriye'nin depremden etkilenen Lazkiye kentine gidecek bağışları transfer için hazırlıyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Türkiye Lübnan Suriye Güncel Haberler

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