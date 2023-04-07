Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roketli saldırıların ardından bölgede gergin bekleyiş sürüyor

Lübnan'dan onlarca roketin fırlatıldığı İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayanlar, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze saldırılarıyla gerilimi tırmandırmasının ardından yeni saldırıların tedirginliğini yaşıyor.

İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenleyerek kutsal mabedi savaş alanına çevirmesi ve burada ibadet edenlere saldırması, bölgedeki şiddetin artmasına zemin hazırladı.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile Bölgesi'ne dün gün içinde atılan 34 roketin ardından akşam saatlerinde de sınırın sıfır noktasındaki Metula kasabasına üç havan mermisi atıldı.

İsrail ordusu da roketlere karşılık Lübnan'ın güneyini topçu atışlarıyla vurdu, ardından Gazze'ye çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in kuzeyi teyakkuz halinde

Lübnan'dan düzenlenen roket saldırılarının ardından Yukarı Celile Bölgesi'ne bağlı Roş HaNikra, Eylon, Hila, Idmit, Şlomi, Ştula gibi çok sayıda yerleşimde uyarı sirenleri devreye girdi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif yaralandığı bilgisini paylaştı.

İsrail ordusu, saldırılar sırasında İsraillilere sığınaklara girme çağrısı yaparken, askeri birlikler sınırda teyakkuza geçti.

AA ekibi, Lübnan'dan atılan roketlerin İsrail'in kuzeyindeki beldelerde yol açtığı hasarı ve İsrail askeri birliklerinin yeni saldırılara karşı sınırdaki hareketliliğini görüntüledi.

Roketlerin hedefindeki beldelere çok sayıda İsrail polisi, asker, sivil savunma ekipleri ve itfaiyeler sevk edildi.

Şlomi beldesine düşen roketlerden birinin şarapnel parçaları, bir ticari işletmenin camlarında kırıklara ve hasara yol açtı. Aynı şekilde çevre beldelere düşen roketler, yol, sokak lambaları ve arabalarda hasara neden oldu.

İsrailli kadın: "Hükümet bu sorunu yaratıyor"

Bölgedeki yerel bir temizlik şirketinde yetkili olarak çalışan Yamid Dehan (38), AA muhabirine, sınır bölgesinde yaşamanın kendilerinde sürekli bir tedirginlik oluşturduğunu ifade etti.

Dehan, "Sınır bölgesinde yaşayan biri olarak patlama seslerini duydum. Devlet yetkilileri sığınaklara girmemizi istedi. Çok korkuyoruz. Yeni bir saldırının nereden geleceğini bilmiyoruz. Her an korku içindeyiz." dedi.

"Bu şekilde yaşamak istemediklerini, sükunet istediklerini" dile getiren İsrailli kadın, artan gerilim ve şiddetten Tel Aviv yönetimini sorumlu tuttu.

Dehan, "Batı Kudüs'teki (İsrail) hükümet bu sorunu yaratıyor, biz değil. Onlar kışkırtıyor savaşı." diye konuştu.

Bölge sakini, reklamcılık sektöründe çalışan Şeli Dadya (35) da saldırı anlarına ilişkin şunları anlattı:

"Üst üste patlamalar duymaya başladık. Sirenleri duyduk, sonra patlamalar yine devam etti. Bildiğiniz gibi otuzdan fazla roket atıldı. Sonra sığınağa girdik. Evlerimizde saldırılar için özel olarak inşa edilmiş sığınak odaları var. Oraya gittik. Saldırılar devam ettiği için dışarı çıkmaya korktuk."

Dadya, yeni saldırıların meydana gelmesinden korktuklarını, sınır bölgesinde yaşayanlar olarak her an bir saldırı endişesi içinde olduklarını kaydetti.

Turistler otelleri terk etti

Normal şartlarda, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesi, doğal güzellikleri ile ülkede çok sayıda yerli turistin akınına uğruyor.

Çok sayıda İsrailli, Yahudilerin kutsal Pesah (Hamursuz) Bayramı dolayısıyla tatilini burada geçirmek için bölgeye gelirken, roket saldırılarının ardından turistler, tatillerini yarıda keserek bölgeden ayrıldı.

Eylon yerleşim birimindeki bir otelin resepsiyon görevlisi, AA muhabirine, saldırılar nedeniyle konuklarının bölgeden ayrılmak için oteli terk ettiğini, yalnızca gazetecilerin kaldığını söyledi.

Otel çalışanı, Pesah Bayramı tatili dolayısıyla konaklama talebi yoğun olmasına rağmen saldırıların ardından müşterilerin otelden ayrılması nedeniyle odaların boş kaldığını dile getirdi.

İsrail'in Mescid-i Aksa baskınları

İsrail güçlerinin, son günlerde Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'nin yanı sıra Lübnan'a da sıçrayarak bölgede tansiyonu yükseltmişti.

Fanatik yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından Filistinliler, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere şiddet kullanarak müdahale ettiği ve buradakileri darbettiği görüntüler uluslararası tepkiye yol açmıştı.

İsrail polisi, Kıble Mescidi'nde ibadet edenlere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve cop kullanarak müdahale etmiş, kutsal mabedi adeta savaş alanına çevirmişti.

Kıble Mescidi'ne sığınan 400'den fazla Filistinli gözaltına alınmış, çoğu Filistinlinin Aksa'ya girişi engellenmişti.