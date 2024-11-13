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Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı: 2 Ölü

Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı: 2 Ölü
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Lübnan'dan İsrail'in Nehariya kentine gerçekleştirilen roket saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Hizbullah güçlerinin gerçekleştirdiği saldırılara yanıt verdi.

TEL AVİV, 13 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Nehariya kentine düzenlenen roket saldırısında 2 kişinin hayatını kaybetti. İsrail ordusundan salı günü yapılan açıklamaya göre Hizbullah güçleri öğleden sonra İsrail'e iki saldırı düzenledi. Kuzey bölgelerini hedef alan ilk saldırıda fırlatılan yaklaşık 10 roket can kaybına yol açarken, Tel Aviv'e doğru fırlatılan 3 roket İsrail Hava Kuvvetleri tarafından engellendi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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