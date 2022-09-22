Lübnan'dan hareket eden düzensiz göçmen teknesi Suriye açıklarında battı: 15 ölü Güncel Haberler Suriye'nin Tartus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Suriye'nin Tartus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde Suriye rejimi Limanlar Genel Müdürü Samir Kıbrıslı'nın olaya ilişkin ifadelerine yer verildi. Tartus açıklarında batan teknedeki kişilerin kurtarılması için çalışma başlattıklarını kaydeden Kıbrıslı, şu ana kadar 15 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını, 8 kişinin de kurtarıldığını söyledi. Kıbrıslı, teknede kaç kişi olduğuna dair bilgi vermezken, kurtarılan kişilerin Tartus'taki hastanelere sevk edildiğini aktardı. Lübnan medyasındaki haberlerde de batan teknenin ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinden yol çıktığı kaydedildi. Haberde, teknede, Lübnanlıların yanı sıra Suriye ve Filistinlilerin de bulunduğu belirtildi. Güncel Kaynak: AA / İdiris Okuduci Lübnan Tartus Suriye Güncel Haberler

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