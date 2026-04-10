Lübnan'dan atılan roket İsrail'in kuzeyindeki Safed kentinde bir otoparka isabet etti

Güncelleme:
İsrail ordusunun ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan atılan bir roket İsrail'in kuzeyindeki Safed kentinde bir otoparka isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah'ın kuzeydeki Safed kentine kısa bir süre önce birkaç roket fırlattığı bildirildi.

Hava savunma sistemlerinin roketlerden bazılarını önlediği aktarılan açıklamada, bir roketin Safed kentindeki bir otoparka isabet etmesi sonucu hasar oluştuğu kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bazı araçların saldırı nedeniyle ağır hasar aldığı görüldü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise roket saldırısında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
