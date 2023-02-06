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Lübnan'dan 83 kişilik yardım ekibi THY uçağıyla Adana'ya hareket etti

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Lübnan'dan 83 kişilik yardım ekibi THY uçağıyla Adana'ya hareket etti

Lübnan'dan 83 kişilik arama kurtarma ekibi Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Adana'ya hareket etti.

Lübnan'dan 83 kişilik arama kurtarma ekibi Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Adana'ya hareket etti.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, THY Anadolu Jet'e ait bir uçak Lübnanlı ekibi almak için Beyrut Rafik Hariri Uluslararası Havalimanı'na gönderildi.

Lübnan Ordusu Arama Kurtarma Timi, Lübnan Kızılhaçı, Lübnan Başbakanlığı, Lübnan Sivil Savunma Birimi, Beyrut İtfaiyesi, Beyrut-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) arama ve kurtarma ekibi ve Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi personelinin yer aldığı 83 kişiden oluşan arama kurtarma ekibini taşıyan uçak Adana'ya gitmek üzere Beyrut'tan havalandı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, gün içinde yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altındakilerin kurtarılması için Türkiye'ye bir arama kurtarma ekibi gönderebileceklerini belirtmişti.

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Kaynak: AA / Güncel

Türk Hava Yolları Lübnan Adana Güncel Haberler

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