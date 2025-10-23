Haberler

Lübnan'dan 400 Suriyeli Mülteci Gönüllü Olarak Ülkelerine Döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan hükümetinin Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü dönüşü için hazırladığı planın altıncı aşaması kapsamında yaklaşık 400 Suriyeli mülteci, memleketlerine dönmek üzere yola çıktı. Ülkelerine dönüş için UNHCR ile işbirliği içerisinde düzenlenen organizasyonda, dönüşler destekleniyor.

Lübnan hükümetinin Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü dönüşünü öngören planının altıncı aşaması kapsamında yaklaşık 400 Suriyeliyi daha ülkesine döndü.

Lübnan Genel Güvenlik Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde Suriyeli mültecilerin dönüşü için hazırlanan planın altıncı aşamasında bir grup Suriyeli daha ülkesine "gönüllü" döndü.

Trablus kentinde toplanan Suriyeli mülteciler, memleketlerine dönmek üzere otobüslerle Arida Sınır Kapısı'na hareket etti.

UNHCR medya sorumlusu Lisa Ebu Halid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plan kapsamında yaklaşık 400 kişinin bugün Suriye'deki Humus ve İdlib illerine dönüş yaptığını söyledi.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından, bu yıl yaklaşık 300 bin Suriyelinin Lübnan'dan ülkesine döndüğünü belirten Ebu Halid, ülkesine dönmek isteyenlere destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

2013'ten bu yana Lübnan'da yaşayan Ali Abdülkerim Ali, Lübnan halkına misafirperverlikleri için teşekkür ederek, otobüslerle İdlib'e gideceğini aktardı.

Hükümetin hazırladığı plan

Lübnan hükümeti Haziran 2024'te Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin çok aşamalı bir plan açıklamıştı. Plana göre, "organize dönüşlerde" isimler kaydediliyor ve her mülteciye 100 dolar ödeme yapılarak otobüslerle Suriye'ye gönderiliyor.

"Düzensiz dönüşlerde" ise mülteciler kendi ulaşım araçlarını ayarlıyor ancak yine 100 dolar destek alabiliyor.

Planın ilk aşaması 29 Temmuz 2024'te başlamış, 72 Suriyeli mülteci Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Suriye hükümeti arasındaki koordinasyonla El-Masna Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönmüştü.

Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısının 1,8 milyon olduğu tahmin ediliyor. Bunların yaklaşık 880 bini UNHCR'ye kayıtlı bulunuyor.

Öte yandan Suriye'deki Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından, iç savaş yıllarında komşu ülkelere sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hız kazandı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Rafa Silva'ya sürpriz talip! Ocak'ta yuvadan uçabilir

Ocak'ta yuvadan uçabilir! Görüşmeler resmen başladı
Lucas Torreira, ülkesi Uruguay'a döndü

Galatasaray açıkladı: Yıldız isim antrenmana katılmadı
5 gündür bu şekilde! Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar

Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Kayyum davasından beraat etti! Şimdi herkesin aklında aynı soru var
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Osimhen'den Burak Yılmaz sorusuna efsane yanıt

Sorulan soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.