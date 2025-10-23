Lübnan'dan 400 Suriyeli Mülteci Gönüllü Olarak Ülkelerine Döndü

Lübnan hükümetinin Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü dönüşünü öngören planının altıncı aşaması kapsamında yaklaşık 400 Suriyeliyi daha ülkesine döndü.

Lübnan Genel Güvenlik Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde Suriyeli mültecilerin dönüşü için hazırlanan planın altıncı aşamasında bir grup Suriyeli daha ülkesine "gönüllü" döndü.

Trablus kentinde toplanan Suriyeli mülteciler, memleketlerine dönmek üzere otobüslerle Arida Sınır Kapısı'na hareket etti.

UNHCR medya sorumlusu Lisa Ebu Halid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plan kapsamında yaklaşık 400 kişinin bugün Suriye'deki Humus ve İdlib illerine dönüş yaptığını söyledi.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından, bu yıl yaklaşık 300 bin Suriyelinin Lübnan'dan ülkesine döndüğünü belirten Ebu Halid, ülkesine dönmek isteyenlere destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

2013'ten bu yana Lübnan'da yaşayan Ali Abdülkerim Ali, Lübnan halkına misafirperverlikleri için teşekkür ederek, otobüslerle İdlib'e gideceğini aktardı.

Hükümetin hazırladığı plan

Lübnan hükümeti Haziran 2024'te Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin çok aşamalı bir plan açıklamıştı. Plana göre, "organize dönüşlerde" isimler kaydediliyor ve her mülteciye 100 dolar ödeme yapılarak otobüslerle Suriye'ye gönderiliyor.

"Düzensiz dönüşlerde" ise mülteciler kendi ulaşım araçlarını ayarlıyor ancak yine 100 dolar destek alabiliyor.

Planın ilk aşaması 29 Temmuz 2024'te başlamış, 72 Suriyeli mülteci Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Suriye hükümeti arasındaki koordinasyonla El-Masna Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönmüştü.

Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısının 1,8 milyon olduğu tahmin ediliyor. Bunların yaklaşık 880 bini UNHCR'ye kayıtlı bulunuyor.

Öte yandan Suriye'deki Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından, iç savaş yıllarında komşu ülkelere sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hız kazandı.