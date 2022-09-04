Lübnan'dan 40 teknelik konvoy, İsrail'in deniz sınırına doğru dümen kırdı

Lübnan'ın İsrail ile deniz sınırına hareket eden 40'ın üzerinde tekne, ülkenin sınır haklarını savunmak üzere yola çıktı.

Lübnan'ın İsrail ile deniz sınırına hareket eden 40'ın üzerinde tekne, ülkenin sınır haklarını savunmak üzere yola çıktı.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'ya göre, Beyrut ve Tel Aviv yönetimleri arasındaki deniz anlaşmazlığını protesto etmek ve Lübnan'ın deniz zenginliklerini savunmak üzere bir grup tekne yola koyuldu.

Trablusşam Limanı'ndan yola çıkan botlara, başkent Beyrut'un yanı sıra Sidon ve Tire'den tekneler de katıldı.

Lübnan ordusunun da eşlik ettiği konvoyun, İsrail'in deniz sınırındaki Nakura bölgesine doğru yöneldiği bildirildi.

Teknelerin üzerinde " Lübnan'ın sınır, petrol ve gaz hakkını göz ardı etmeyin" ve "Pazarlık yok, taviz yok, deniz zenginliklerimiz bizimdir" pankartlarının asıldığı belirtildi.

Lübnan ve İsrail arasında deniz sınırı anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İsrail ve Lübnan deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakereler başlamıştı.

Müzakereler, Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.