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Lübnan'daki Yaklaşık 500.000 Suriyeli Mülteci Ülkelerine Geri Dönüş İçin Kayıt Yaptırdı

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Lübnan'daki Yaklaşık 500.000 Suriyeli Mülteci Ülkelerine Geri Dönüş İçin Kayıt Yaptırdı

BEYRUT, 27 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'ın Arsal beldesinde yerinden edilmiş Suriyelilerin barındığı bir kamp, 26 Ekim 2022. Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, yaklaşık 500.000 Suriyeli mülteci Lübnan'dan anavatanlarına gönüllü dönüş için kayıt yaptırdı.

BEYRUT, 27 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'ın Arsal beldesinde yerinden edilmiş Suriyelilerin barındığı bir kamp, 26 Ekim 2022.

Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, yaklaşık 500.000 Suriyeli mülteci Lübnan'dan anavatanlarına gönüllü dönüş için kayıt yaptırdı. Lübnan Salı günü uluslararası toplumu ve bağışçıları yakında evlerine dönecek bu insanlar için durumu kolaylaştırmaya çağırdı. (Fotoğraf: Ali Hasisho/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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