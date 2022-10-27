Lübnan'daki Yaklaşık 500.000 Suriyeli Mülteci Ülkelerine Geri Dönüş İçin Kayıt Yaptırdı Güncel Haberler BEYRUT, 27 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'ın Arsal beldesinde yerinden edilmiş Suriyelilerin barındığı bir kamp, 26 Ekim 2022. Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, yaklaşık 500.000 Suriyeli mülteci Lübnan'dan anavatanlarına gönüllü dönüş için kayıt yaptırdı. BEYRUT, 27 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'ın Arsal beldesinde yerinden edilmiş Suriyelilerin barındığı bir kamp, 26 Ekim 2022. Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, yaklaşık 500.000 Suriyeli mülteci Lübnan'dan anavatanlarına gönüllü dönüş için kayıt yaptırdı. Lübnan Salı günü uluslararası toplumu ve bağışçıları yakında evlerine dönecek bu insanlar için durumu kolaylaştırmaya çağırdı. (Fotoğraf: Ali Hasisho/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Lübnan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Lübnan'daki Yaklaşık 500.000 Suriyeli Mülteci Ülkelerine Geri Dönüş İçin Kayıt Yaptırdı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.