Lübnanlılar Türk Kültürünü Öğrenmek İçin Türkoloji Bölümüne İlgi Gösteriyor

Türk dizilerinin Arap dünyasında artan popülaritesi ve Lübnan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesiyle Lübnanlılar, Türk kültürünü öğrenmeye ilgi duyarken, Türkçe öğrenip, Türk edebiyatını ve tarihini daha derinlemesine araştırmaya çalışıyor.

Türkçe ile Türk kültür ve tarihini öğrenmek isteyen Lübnanlılar, Lübnan Üniversitesindeki Türkoloji bölümüne ilgi gösteriyor.

Türk akademisyenlerin eğitim verdiği Türkoloji bölümü, 2017 yılında kurulmasından bu yana Lübnanlı öğrencilerce tercih edilen bölümlerden biri olmaya başladı.

Türkoloji öğretim üyeleri ve öğrencileri, üniversitedeki eğitim yılının son gününde, Türkçe eğitimi ve bölümle ilgili durumu AA muhabirine anlattı.

Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölüm Başkanı Sevsen Ağa, "bölümün Sorbonne, Strasbourg, Berlin, Cezayir gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinde uygulanan müfredatı benimsediğini" söyledi.

Türkiye'nin Lübnan devletiyle 2017 yılında imzalanan anlaşma uyarınca bölüme akademisyen gönderdiğini aktaran Sevsen, bölümde sadece dil bilgisi eğitimi verilmediğini aynı zamanda kültürden tarihe, sanattan coğrafyaya kadar Türk kültürünün farklı alanlarında eğitim verildiğini kaydetti.

Üniversitenin öğretimde teorik ve uygulamalı yöntemleri takip ettiğini, bunun öğrencinin dili öğrenmesine daha çok katkı sağladığını belirten Ağa, öğretim görevlilerinin sadece Lübnanlılara değil bölümdeki diğer Arap ülkelerinden öğrencilere de eğitim verdiğini ve bu öğrencilerin de ülkelerinde Türkçe öğrettiğini dile getirdi.

Bölüm mezunlarının ülkelerinin yanı sıra Türkiye'de ve Lübnan topraklarındaki Türk kurumlarında da iş bulduğunu ifade eden Ağa, Türkiye'de yüksek öğrenimlerini sürdürmek için burs alan çok sayıda öğrencileri olduğunu da aktardı.

Bölüm olarak Türk mutfağına ilişkin konuları da işlediklerini anlatan Ağa, "Haftada bir günden fazla öğrencilere Türk yemeklerinin nasıl hazırlanacağını öğretmeye zaman ayırıyoruz ve bunu eğitim misyonumuzun bir parçası olarak değerlendiriyoruz." dedi.

-İş imkanı ve burslar

Doktor Öğretim Üyesi Yasemin Kurtlu da "Burada Lübnanlı öğrencilerimize tüm seviyelerde Türkçeyi öğretiyoruz. Öğrencilerimize dil becerisi kazandırıyoruz. Aynı zamanda Türk tarihini, Türk kültürünü, Türk edebiyatını ve Türk coğrafyasını tanıtıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'den gelen akademisyenlerle 2017'den beri birçok öğrenciyi mezun ettiklerini dile getiren Kurtlu, "Öğrencilerimizi yetiştirerek kendi ülkelerinde Türk kültürünün birer temsilcisi olmalarını amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkoloji bölümünde Türkçeyi doğal bir şekilde öğrenmeleri için her ortamı, her imkanı sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Kurtlu, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizde şunu gözlemliyorum ben; Türkçe öğrenmeye yönelik büyük bir istek var, isteyerek bunu öğreniyorlar. Bizim onlara verdiklerimizle birlikte kendileri çevreden, dizilerden Türkiye'den alabildikleri bütün kültürel unsurları almaya çalışıyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Türkiye'mizin ve Türkçemizin burada öğretilmesinde görev almak bizleri onurlandırıyor."

-"Artık Türkçeyi çok iyi konuşuyor ve anlıyorum"

Türkoloji 1. sınıf öğrencisi Lübnanlı Rola, turistik amaçla defalarca ziyaret ettiği ve dilinden etkilendiği Türkiye'ye olan büyük sevgisini anlattı.

Türkçeyi çok sevdiğini söyleyen Rola, "Benim annem Türk ve ben Türkiye'yi çok seviyorum. Türkçe çok güzel bir dil ve çok kolay. Gelecek yıl inşallah Türkiye'ye gideceğim ve orada yaşayacağım çünkü Türkiye çok güzel bir ülke." dedi.

Üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı bölümü olduğunu arkadaşlarından duyup, hemen kayıt yaptırdığını ifade eden Rola, iktisat mezunu olmasına rağmen bölüme tekrar kayıt yaptırdığını söyledi.

Lübnanlı Maya ise "Ben önceden de Türkçeyi çok seviyorum zaten, dizilerden öğrendim. O yüzden buraya Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrenmek için geldim. Türk dili çok güzel. Ben sonra Türkiye'ye gidip, galiba oraya yerleşeceğim. Türkiye'yi çok seviyorum, insanları da çok iyi." ifadelerini kullandı.

İkinci sınıf öğrencisi Büşra Fadlullah, "Uzun süredir Türkçe öğreniyorum. Artık çok iyi konuşuyor ve anlıyorum. Dizilerle başladım. Dublajlı diziler izliyordum sonra düşündüm ve Türkçe öğrenmeye karar verdim. Altyazısız izlemek istedim." diye konuştu.

Facebook'ta Yunus Emre Enstitüsünün sayfasında Lübnan Üniversitesin Türkoloji bölümü ile alakalı bölüm olduğuna dair bir gönderi gördüğünü aktaran Fadlullah, hemen başvuru yaptığını ve bölüme kaydolduğunu ifade etti.

Fadlullah, "Şimdi ikinci senemi bitiriyorum.Çok memnunum burada aile gibiyiz." dedi.

Türkoloji bölümünde okuyan Hasan Habli de Türkçe tutkusunun Mısır'da başladığını belirterek, Türk dilini çok uzun zaman önce Mısır'da El-Ezher'de okurken sevmeye başladığını söyledi.

Habli, "Türkiye'den (El-Ezher'de) meslektaşlarım vardı, kardeşçe yaşadık ve onlardan bazı Türkçe kelimeler öğrendim, bu dile hakim olmak için Türkoloji bölümüne geldim." diye konuştum.