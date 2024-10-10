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Lübnan'daki Türk Vatandaşları için Tahliye Gemileri Yola Çıktı

Lübnan'daki Türk Vatandaşları için Tahliye Gemileri Yola Çıktı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Lübnan'daki Türk vatandaşlarını tahliye eden ve insani yardım götüren gemilerin Beyrut'tan Mersin'e doğru hareket ettiğini duyurdu. Fidan, Türkiye'nin bölgede yaşanan insani krize karşı yardım elini uzatmaya ve yurtdışındaki vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya devam edeceğini belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'daki Türk vatandaşlarını tahliye eden ve Lübnan'a insani yardım götüren gemilerin, Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktığını açıkladı.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Lübnan'daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz, Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktı. Ülkemiz, İsrail'in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası İlişkiler Hakan Fidan Diplomasi Güvenlik Türkiye Güncel Mersin Beyrut Lübnan

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