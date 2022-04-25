Lübnan'daki tekne faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lübnan'daki tekne faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

AA - İdiris Okuduci - Güncel
 - Güncelleme:
Lübnan'daki tekne faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

Lübnan'ın Trablusşam kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından kayıpları arama çalışmaları sürerken bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Lübnan'ın Trablusşam kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından kayıpları arama çalışmaları sürerken bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Trablusşam Liman Müdürü Ahmed Tamır, yerel medyaya yaptığı açıklamada, cumartesi gecesi yaşanan facia sonrasında sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Tamır, ekiplerin son olarak bir kadın cesedini denizden çıkardığını aktardı. Böylece tekne faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Lübnan Deniz Kuvvetleri Komutanı Heysem Dannavi, dün yaptığı açıklamada, Trablusşam'da batan teknede 1'i çocuk 6 kişinin cesedine ulaşıldığını, 45 kişinin kurtarıldığını söylemişti.

BM'ye göre onlarca kayıp var

Lübnan Kızılhaçı, olayın ardından, batan teknede 60 kişinin bulunduğu duyurmuştu. Ancak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dün yaptığı açıklamada, teknede en az 84 kişinin bulunduğunu ve muhtemel kayıp sayısının en az 30 olduğunu bildirmişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati tekne faciası nedeniyle ülkede 1 günlük yas ilan edildiğini belirtmişti.

AA / İdiris Okuduci - Güncel

Sahil Güvenlik, Cumartesi, Lübnan, Liman, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title