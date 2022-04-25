Son dakika haberleri... TRABLUSŞAM - Lübnan'daki tekne faciasında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi - Haberler

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Son dakika haberleri... TRABLUSŞAM - Lübnan'daki tekne faciasında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi

AA - İdiris Okuduci - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Lübnan'ın Trablusşam kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 6 kişi, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Lübnan'ın Trablusşam kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 6 kişi, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Trablusşam açıklarında cumartesi gecesi yaşanan faciada yaşamını yitiren 2 kadın, 3 çocuk ve bir erkek için kent mezarlığında düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Facianın çocuk kurbanları arasında bulunan Talin Hamuy isimli küçük kızın naaşının tabut yerine mezarlığa kadar kucakta taşındığı görüldü.

Öfkeli kalabalık havaya ateş açtı

Öfkeli kalabalığın defin sırasında makineli tüfek ile havaya ateş açması dikkati çekti.

Düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin cumartesi gecesi Trablusşam açıklarında batmasının ardından şu ana kadar 7 kişinin cesedine ulaşıldığı, 45 kişinin ise kurtarıldığı belirtilmişti.

BM'ye göre onlarca kayıp var

Lübnan Kızılhaçı, olayın ardından, batan teknede 60 kişinin bulunduğunu duyurmuştu. Ancak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, dün yaptığı açıklamada, teknede en az 84 kişinin bulunduğunu ve muhtemel kayıp sayısının da en az 30 olduğunu bildirmişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, tekne faciası nedeniyle ülkede 1 günlük yas ilan edildiğini açıklamıştı.

AA / İdiris Okuduci - Güncel

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