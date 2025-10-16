Haberler

Lübnan'daki Suriyeli Mültecilerin Ülkelerine Dönüşü Sürüyor

ŞAM, 16 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'dan ülkelerine dönmek üzere Cdeydit Yabus Sınır Kapısı'na gelen Suriyeli mülteciler, 15 Ekim 2025.

Lübnan'da yaşayan bir grup Suriyeli mülteci çarşamba günü ülkelerine geri döndü. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
