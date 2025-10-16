Lübnan'daki Suriyeli Mültecilerin Ülkelerine Dönüşü Sürüyor
ŞAM, 16 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'dan ülkelerine dönmek üzere Cdeydit Yabus Sınır Kapısı'na gelen Suriyeli mülteciler, 15 Ekim 2025. Lübnan'da yaşayan bir grup Suriyeli mülteci çarşamba günü ülkelerine geri döndü.
Lübnan'da yaşayan bir grup Suriyeli mülteci çarşamba günü ülkelerine geri döndü. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel