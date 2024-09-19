Lübnan'daki Patlamalarda Ölü Sayısı 37'ye Yükseldi

Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad düzenlediği basın toplantısında, dün çok sayıda telsizin patlatılması sonucu ölenlerin sayısının 25'e yaralananların sayısının 608'e çıktığını belirtti.

Ebyad, yaralıların 61'inin yoğun bakımda ve durumlarının kritik olduğunu kaydetti.

Lübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarındaki eş zamanlı patlamalarda 12 kişinin öldüğünü hatırlatan Ebyad, söz konusu saldırılarda yaralananların sayısının 1343'ü orta ve ağır olmak üzere 2 bin 323 olduğunu aktardı.

Ülkede salı günü meydana gelen patlamalarda yaralıların sayısının düşmesinin, bazı yaralıların birden fazla hastaneye giderek, kayıt açtırmasından kaynaklandığını söyleyen Ebyad, söz konusu yaralılardan 955'inin cerrahi operasyon geçirdiği, 226'sının hala yoğun bakımda olduğunu belirtti.

Ebyad, telsiz patlamalarının çağrı cihazı patlamalarından daha çok kişinin ölümüne yol açtığını kaydetti.

Hizbullah da Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde "ICOM" telsizlerin patlaması sonucu 26 mensubunun öldüğünü açıkladı.

Hizbullah ile İsrail arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 479'a yükseldi.

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti.

Sağlık Bakanlığı patlamalarda 2'si çocuk, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Bakanlık, ülkede dün çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişinin öldüğünü, 450'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.