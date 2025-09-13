Haberler

Lübnan'daki Filistin Mülteci Kamplarındaki Silahların Teslimatı Tamamlandı

Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında bulunan silahların devlet güvenlik birimlerine teslimine dair planın dördüncü aşaması tamamlandı. Filistin Güvenliği Medya Müdürü, birçok kamptan silahların teslim edildiğini açıkladı.

Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında bulunan silahların Lübnan güvenlik birimlerine teslimine ilişkin planın dördüncü aşamasının bugün tamamlandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Lübnan'daki Filistin Güvenliği Medya ve Halkla İlişkiler Müdürü Abdulhadi el-Esedi, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı gruplardaki silahların teslim alındığını ifade etti.

Esedi, Sayda kentinin doğusundaki Ayn el-Hilve Kampı'ndan 5, kuzeydeki Bedavi Kampı'ndan ise 3 kamyon silahın Lübnan ordusuna teslim edildiğini aktardı.

Lübnan'da Bakanlar Kurulu, 5 Ağustos'ta "Hizbullah dahil olmak üzere" ülkedeki tüm grupların silahlarının devletin tekelinde toplanması kararı aldı.

Karar kapsamında ordudan, ay sonuna kadar bir plan hazırlaması ve 2025 sonuna kadar bunu uygulamaya koyması istendi.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise örgütün silahlarını yalnızca İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, ülkeye saldırılarını durdurması, tutukluları serbest bırakmasının ardından yeniden imar sürecinin başlaması halinde teslim edeceğini söylemişti.

Kaynak: AA / Stephanie Rady - Güncel
