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Lübnan'daki Filistin Büyükelçiliği Mültecileri Ukrayna'ya Gönderdiği İddialarını Yalanladı

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Lübnan'daki Filistin Büyükelçiliği Mültecileri Ukrayna'ya Gönderdiği İddialarını Yalanladı

BEYRUT, 2 Mart (Xinhua) -- Beyrut'taki Filistin Büyükelçiliği, Lübnan'daki Filistinli mültecileri Ukrayna'da savaşmak üzere görevlendirdiği yönünde İsrail basınında çıkan iddiaları yalanladı.

BEYRUT, 2 Mart (Xinhua) -- Beyrut'taki Filistin Büyükelçiliği, Lübnan'daki Filistinli mültecileri Ukrayna'da savaşmak üzere görevlendirdiği yönünde İsrail basınında çıkan iddiaları yalanladı.

Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) haberine göre büyükelçiliğin Çarşamba günkü açıklamasında, "Büyükelçilik bu sinsi haberi şiddetle reddediyor. Haberin kaynağı gaspçı varlığın medya kanallarından biri olduğu için bu şaşırtıcı olmadı" denildi.

İsrail gazetesi Jerusalem Post, Lübnan'daki Filistinli mültecilerin Lübnan'daki Filistin Büyükelçiliği ile bağlantılı aktivistler tarafından Ukrayna'da savaşmak üzere görevlendirildiğini yazmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Filistin Ukrayna İsrail Lübnan Güncel Haberler

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