Lübnan'daki Çin Barış Gücü Askerlerine Madalya Verildi BEYRUT, 2 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Hanniyah köyünde bulunan Çinli barış gücü askerleri bir madalya geçit töreninde yürüyor, 1 Temmuz 2022. Lübnan'daki 20. Çin barış gücü birliğinde görevli toplam 410 barış gücü askerine Cuma günü BM barış gücü madalyaları verildi. BEYRUT, 2 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Hanniyah köyünde bulunan Çinli barış gücü askerleri bir madalya geçit töreninde yürüyor, 1 Temmuz 2022. Lübnan'daki 20. Çin barış gücü birliğinde görevli toplam 410 barış gücü askerine Cuma günü BM barış gücü madalyaları verildi. (Fotoğraf: Liu Zongya/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti 1 Temmuz Lübnan Güncel Haberler

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