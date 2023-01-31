Lübnan'daki aşevi her gün 150 aileye sıcak yemek ulaştırıyor

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde 3 yıl önce hayırseverler tarafından kurulan "Halk Mutfağı-Aşevi" her gün 150 aileye sıcak yemek dağıtıyor.

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde 3 yıl önce hayırseverler tarafından kurulan "Halk Mutfağı-Aşevi" her gün 150 aileye sıcak yemek dağıtıyor.

Derin bir ekonomik krizin pençesindeki Lübnan'da birçok aile başta gıda olmak üzere en temel ihtiyaçları temin noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Bu ailelerin imdadına çeşitli sivil toplum kuruluşları yetişiyor. Hayırseverlerin yardımları veya zekatlarla kurulan aşevleri de sosyal yardımlar konusunda önemli bir rol oynuyor.

Evine ekmek götürmekte zorlanan kişilerin ailelerine sıcak yemek ulaştırılıyor

Bunlardan biri olan Sayda'daki "Halk Mutfağı-Aşevi" işsiz kalan ve evine ekmek götürmekte zorlanan kişilerin ailelerine sıcak yemek ulaştırıyor.

Halk Mutfağı-Aşevi Müdürü Sena Debag, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede 2019'dan bu yana derinleşerek devam eden ekonomik krizle nedeniyle işini kaybedenlere yardım etme niyetiyle yola çıktıklarını söyledi. Debag, yaptıkları çalışmalar sonrasında bir aşevi kurma kararı aldıklarını anlattı.

Kentte gerçekleştirdikleri saha çalışmaları neticesinde durumu kötü olan aileleri tek tek tespit ettiklerini aktaran Debag, Şubat 2020'den bu yana da belirlenen ailelere her gün sıcak yemek ulaştırdıklarını söyledi.

"Şu anda günlük 600 öğün yemek çıkarabiliyoruz"

İlk başlarda mutfakta bir grup gönüllü kadınla çalışmalara başladıklarını aktaran Debag, "Ardından utangaç bir şekilde erkekler de yardıma gelmeye başladı. Şu anda günlük 80 ila 150 aileye yetecek kadar 600 öğün yemek çıkarabiliyoruz." dedi.

Debag, aşevinin hayırseverler tarafından yapılan yardımlar ve özellikle ramazan ayında gelen zekatlarla finanse edildiğini belirtti.

"Mutfakta çalışanlara, yemekleri teslim alan aileler de destek vermeye başladı"

Yardım fikrinin Sayda halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getiren Debag, "Mutfakta çalışanlara, yemekleri teslim alan aileler de destek vermeye başladı. Şimdi hepimiz bir aile gibi çalışıyoruz." diye konuştu.

Ekonomik kriz nedeniyle devletin birçok ilaca sağladığı sübvanse desteğini kaldırıldığını hatırlatan Debag, "İmkanlar elverdiğince ilaç satın alamayan ailelerin bu ihtiyacını da karşılıyoruz." dedi.

"Eşim 2 yıldır işsiz, evde oturuyor"

Aşevinden faydalanan 47 yaşındaki Fatıma, ülkedeki kriz, Lübnan lirasının dolar karşısındaki değer kaybı nedeniyle durumlarının gün geçtikçe zorlaştığını söyledi.

Krizden önce 2019 yılında eşinin Sayda sahilinde küçük bir el arabasıyla sebze ve yeşillik sattığını anlatan Fatıma, "Eşim 2 yıldır işsiz, evde oturuyor. Her ikimiz de temel ihtiyacımızı karşılayacak bir gelire sahip değiliz." dedi.

Fatıma, alım gücündeki zayıflamayla birlikte satışlarının düştüğünü ve sebzelerinin arabada çürüdüğünü dile getirdi.

"Herhangi bir ücret ödemeden sıcak yemeğimi günlük olarak buradan alıyorum." diyen Lübnanlı kadın, böylesi zor bir süreçte aşevinin insanlardan herhangi bir bedel istemeden sıcak yemek vermesinin çok hayırlı bir iş olduğunu vurguladı.