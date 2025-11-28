Lübnan'daki Anayasa İhlali Uyarısı: MEB Anlaşması Meclis Onayı Olmadan İmzalanamaz

Lübnan'da bir grup hukukçunun kurduğu "Ruvvad el-Adale" (Adalet Öncüleri) platformu, hükümetin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Sınırlandırma Anlaşması'nı Meclis onayı olmaksızın imzalamasının anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

Platformdan yapılan açıklamada, deniz sınırlarının belirlenmesinin ulusal egemenliği, doğal kaynakları ve kamu maliyesini doğrudan ilgilendirdiği için anlaşmanın Anayasa'nın 52. maddesi gereği Meclis onayı olmadan imzalanamayacağı belirtildi.

Açıklamada, Meclisin devre dışı bırakılmasının "tehlikeli bir emsal" oluşturacağı ve Meclisin yürütme üzerindeki denetimini ortadan kaldırarak, gelecekte ülkenin çıkarlarını zedeleyebilecek tavizlere kapı aralayacağı uyarısı yapıldı.

Meclis onayı olmaksızın imzalanan deniz yetki anlaşmanın anayasaya aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, anlaşmanın şeffaf şekilde kamuoyuna açıklanması, derhal Meclis'e sevk edilmesi ve anayasaya aykırı hiçbir adım atılmaması talep edildi.

Öte yandan MEB Sınırlandırma Anlaşması'nın onay için Meclis'e sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Lübnan hükümeti, 23 Ekim tarihli toplantısında, GKRY ile varılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını onaylamıştı.

Lübnan ve GKRY arasında 26 Kasım'da deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzalanmıştı.

Başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda düzenlenen imza törenine, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamini katılmıştı.