Lübnan'da Yüzlerce Kişi Mevduat Hesaplarının Dondurulmasını Protesto Etti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Salı günü yüzlerce kişi banka mevduatlarının dondurulmasını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Göstericiler Lübnan parlamentosu yakınlarında lastik yaktı, sloganlar attı ve güvenlik güçleriyle çatıştı.

Mudiler birliği temsilcilerinin yayımladıkları bildiride, "Bizler isyancı değil avukat, mühendis ve akademisyeniz, fakat mevcut duruma daha fazla dayanamıyoruz" ifadesi yer aldı.

Protestolara katılan milletvekili Charbel Massaad, "Mudilerin bu küçük düşürücü durumu yaşamalarını kabul etmiyoruz" dedi.

Bir başka milletvekili Melhem Khalaf da Lübnan'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması ve ülkedeki krizi çözecek bir hükümetin kurulması yönünde çağrıda bulundu.

Lübnan, döviz rezervlerinin azlığı nedeniyle eşi görülmemiş bir mali krizle karşı karşıya bulunuyor. Bu nedenle bankalar, ABD doları ve Lübnan lirası cinsinden mevduatların çekilmesine ağır kısıtlamalar getirmek zorunda kalıyor.

Mali kriz, 4 Ağustos 2020'de Beyrut limanında meydana gelen patlamalar ve Kovid-19 pandemisiyle daha da şiddetlenerek nüfusun yüzde 80'inden fazlasını yoksulluğa itti.

Eski cumhurbaşkanı Michel Aoun'un görev süresinin 31 Ekim 2022'de sona ermesinden bu yana ülkede yeni bir cumhurbaşkanı seçilemedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'tan bildiriyor. (XHTV)