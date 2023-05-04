Lübnan'da yolsuzluk davalarının başsavcısı görevden alındı

Lübnan'da, Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame dahil olmak üzere farklı yolsuzluk davalarının Başsavcısı Gada Avn görevden alındı.

Lübnan'da, Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame dahil olmak üzere farklı yolsuzluk davalarının Başsavcısı Gada Avn görevden alındı.

Lübnan Hakimler ve Savcılar Disiplin Kurulu'nun Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Avn hakkındaki kararı, Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'da paylaşıldı.

Açıklamada, Yargıç Cemal el-Hacar başkanlığındaki Hakimler ve Savcılar Disiplin Kurulu, Avn'ın görevden alınmasına karar verdiği ifade edildi.

Başsavcı'nın neden görevden alındığına dair, herhangi bir detay verilmedi.

Lübnan Adalet Bakanlığı önünde, kendisine destek için gelen vatandaşlar ve gazetecilere karara ilişkin bir açıklama yapan Avn, hakkındaki kovuşturmanın "intikama yönelik" olduğunu ve araştırdığı davaların uluslararası düzeyde yeniden görülmeye başlandığını söyledi.

Gada Avn'ın karara itiraz hakkı bulunuyor.

Lübnan basını, Avn'ın görevden alınmasının, ülkedeki siyasetçilerin servetinin yer aldığı iddia edilen bir listeyi paylaşmasından kaynaklandığını yazdı.

Başsavcı Avn, 9 Kasım 2022'de, sosyal medya hesabında, ülkedeki siyasetçi ve iş insanının servetinin yer aldığı iddia edilen bir liste paylaşmıştı.

Avn'ın isminin öne çıktığı davaların başında, uluslararası bir soruşturmaya dönüşen Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkındaki yolsuzluk davası geliyor.

Avn, 11 Ocak 2022'de, Riyad Selame hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamış, 19 Şubat'ta 2022'de de Selame'nin ikamet ettiği Lübnan'ın Metn bölgesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklarının dondurulmasına karar vermişti.