Lübnan'da yerel seçimler ikinci kez ertelendi

Lübnan Meclisi, ekonomik kriz nedeniyle yerel seçimlerin bir yıl daha ertelenmesine karar verdi.

Lübnan Meclisi Başkanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yerel seçimlere ilişkin kapalı oturum düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, oturumda gerçekleştirilen oylama sonucu, belediye seçimlerinin yetersiz mali ve lojistik kaynaklar nedeniyle 31 Mayıs 2024'e ertelenmesine oy çokluğuyla karar verildiği kaydedildi.

Oturumu Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi ve Ketaib Partisi'nin boykot ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, gerekçelerinin de "Anayasa'ya göre Meclis oturumunun sadece cumhurbaşkanı seçimi için yapılabileceği" olduğu belirtildi.

Lübnan'daki yerel seçimlerin normal şartlarda 15 Mayıs 2022'deki genel seçimlerle birlikte yapılması gerekiyordu. Ancak Meclis, benzer nedenlerle seçimi Mayıs 2023'e ertelemişti.