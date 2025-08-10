Lübnan'da Yangın: 3 Ölü, 6 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cebel Lübnan'da bir binada çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı. Yangının sebebi olarak depodaki mazot ve tiner gösteriliyor.

Lübnan'ın Cebel Lübnan ilinde bir binada çıkan yangında 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Cebel Lübnan'ın Keservan bölgesinde bir binanın deposunda yangın çıktı.

Depodaki mazot ve tinerin neden olduğu yangında 2'si kadın 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır olmak üzere 6 kişi de yaralandı.

Ölü ve yaralıların tamamının Suriye uyruklu olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu genç yaşta hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı

Epözdemir'in gözaltına alınması sonrası hareketli saatler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.