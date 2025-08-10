Lübnan'da Yangın: 3 Ölü, 6 Yaralı

Lübnan'ın Cebel Lübnan ilinde bir binada çıkan yangında 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Cebel Lübnan'ın Keservan bölgesinde bir binanın deposunda yangın çıktı.

Depodaki mazot ve tinerin neden olduğu yangında 2'si kadın 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır olmak üzere 6 kişi de yaralandı.

Ölü ve yaralıların tamamının Suriye uyruklu olduğu aktarıldı.