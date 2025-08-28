Lübnan'da UNIFIL'in Görev Süresi Bir Yıl Daha Uzatılıyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, BM Güvenlik Konseyi'nde Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda fikir birliği olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, bugün öğleden sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Görüşmede, UNIFIL'in görev süresinin uzatılmasına yönelik devam eden son gelişmelerin yanı sıra ordunun, kabinenin, silahları sadece Lübnan güvenlik güçleriyle sınırlandırma kararını hayata geçirmek için ortaya koyacağı plan ele alındı.

Cumhurbaşkanı Avn, görüşme sırasında, UNIFIL'in görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda fikir birliği olduğunu dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı ve Fransa'nın Birleşmiş Milletler'deki (BM) heyetinin, ABD ve BM Güvenlik Konseyi üye ülkeleriyle tam koordinasyon halinde, UNIFIL'in görev süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması konusunda uzlaşıya varılmasıyla sonuçlanan çabalarından dolayı Macron'a teşekkür etti.

Bu güçlerin faaliyet süresinin bir yıl dört ay olacağını aktaran Avn, bu güçlerin 2027 yılı sonuna kadar ise güneyden kademeli olarak çekileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Avn, bunun, İsrail'in tam olarak çekilmesi, saldırıların sona ermesi ve İsrail'in elindeki Lübnanlı esirlerin iade edilmesiyle birlikte Lübnan ordusunun uluslararası alanda tanınan sınırlara konuşlanmasını tamamlamasına yardımcı olacak "ileri bir adım" olarak nitelendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Lübnan Ordusu'nun silahları kendi tekeline alma planını, "özellikle Avrupa ve uluslararası alanda geniş destek gördüğü için titizlikle uygulanması gereken önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

Lübnan ve İsrail'in UNIFIL tutumu

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 19 Ağustos'ta ülkesinin Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) güneyde tutmaya kararlı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın güneyinde görev yapan UNIFIL Misyonu Başkanı ve Komutanı Diodato Abagnara ile Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı görüşmede, "Lübnan, 1701 sayılı kararın uygulanması için gereken süre boyunca güneyde uluslararası güçlerin kalması ve Lübnan ordusunun uluslararası sınırlara kadar konuşlanmasının tamamlanması konusunda kararlı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın, UNIFIL'in görev süresinin uzatılmasını sağlamak amacıyla kardeş ve dost ülkelerle görüşmelere başladığını ve Lübnan'ın UNIFIL'in ülkenin güneyinde kalmasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Öte yandan, Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar yine 19 Ağustos'ta, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya UNIFIL'in Lübnan'ın güneyindeki misyonunun sona erdirilmesini resmen talep eden mektup gönderdi.

Bakan Saar, mektupta en başından itibaren Lübnan'ın güneyine geçici olarak görevlendirilmesinin amaçlandığını söylediği UNIFIL'ın "temel misyonu olan Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyine yerleşmesini engellemede başarısız olduğunu" öne sürdü.

BM Barış Gücü'nün Lübnan'daki misyonunun derhal sona erdirilmesini isteyen Saar, mektubunda, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine yeniden konuşlanmasını ve UNIFIL'in mevzilerini düzenli şekilde tahliye etmesine imkan verilmesi için görev süresinin altı aydan bir yıla kadar geçici uzatılmasını alternatif olarak desteklediklerini de belirtti.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.