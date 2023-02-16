Lübnan'da Türkiye'deki depremzedeler için 1 ton insani yardım malzemesi toplandı

Lübnan'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki depremzedelerin barınma ve yiyecek ihtiyacının karşılanmasına yönelik 1 ton insani yardım malzemesi toplandı.

Lübnan'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki depremzedelerin barınma ve yiyecek ihtiyacının karşılanmasına yönelik 1 ton insani yardım malzemesi toplandı.

Ekonomik krizin başladığı 2019'dan bu yana çok zor günler geçiren Lübnanlılar, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği öncülüğünde ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Beyrut Ofisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyonu Ajansı Başkanlığı (TİKA) Beyrut Ofisi ve Türk Hava Yolları'nın (THY) desteğiyle Türkiye'deki depremzedelere yardımda bulundu.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her ne kadar Lübnan 2019'dan beri ciddi bir ekonomik ve mali kriz içerisinde olsa da hem Lübnan devletinin hem de Lübnan'daki dostlarımız ve burada yaşayan vatandaşlarımızın ciddi anlamda yardım etmeye çabaladıklarını gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan devletinin şu ana kadar 3 arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdiğini hatırlatan Ulusoy, "Bugüne kadar yarım tonluk insani yardımı Adana'ya gönderme imkanımız oldu. Bugün de 1 tondan oluşan battaniye, ısıtıcı gibi barınma ihtiyacını karşılayacak malzeme ve yiyeceği, Türk Hava Yolları ile koordinasyon içerisinde olarak ülkemize ulaştırmayı planlıyoruz." dedi.

Büyükelçi Ulusoy, gösterdikleri ilgiden dolayı Lübnanlılara müteşekkir olduklarını dile getirdi.

YEE öğrencileri de destek oldu

YEE bünyesindeki Türkçe kurslarında eğitim gören öğrenciler de imkanları çerçevesinde yardım kampanyasına destek verdi.

YEE Beyrut Ofisi Koordinatör Vekili Duygu İtani, öğrencilerin ve yakınlarının toplamda 4 bin dolarlık bir nakdi yardımda bulunduğunu söyledi.

İtani, nakdi yardımın yanı sıra YEE ofisinde giysi, battaniye ve ısıtıcının yanı sıra erzak yardımının da toplandığını kaydetti.

Lübnan, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, depremin hemen ardından 6 Şubat'ta Türkiye'ye 83 kişilik arama kurtarma ekibi gönderilmesi talimatı vermişti.

Lübnan'dan hareket eden ilk ekip, deprem bölgelerindeki 4 günlük çalışmalarının ardından 10 Şubat'ta Beyrut'a dönmüştü. 11 Şubat'ta da 34 kişilik yeni bir arama kurtarma ekibi Türkiye'ye gönderilmişti.

Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Lübnan'dan Türkiye'ye yarım ton da insani yardım malzemesi gönderilmişti.