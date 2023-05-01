Lübnan'da, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

Seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

Lübnan'da toplam 8 bin 336 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1-7 Mayıs tarihleri arasında sandıklarımız seçmenlere açık olacaktır. Bugün sabahtan itibaren vatandaşlarımız oy kullanımına başladı. Lübnan'da 8 bin 300'den fazla seçmenimiz var. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde oy verme işlemini yapabilmesi için tüm hazırlıklarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.