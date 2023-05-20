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Lübnan'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması başladı

Lübnan'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması başladı

Güncel Haberler

Lübnan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başına gitti.

Lübnan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başına gitti.

Seçmenler, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda yerel saatle 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, "Yüksek Seçim Kurulunun belirlemiş olduğu takvim ve kurallar çerçevesinde 20-22 Mayıs tarihleri boyunca sabah 08.00 akşam 22.00 olmak üzere hafta sonu 6'şar sandık ve pazartesi de tek sandık oylama yapılabilecek." ifadelerini kullandı.

Sandıklarda oy kullanma işlemi 22 Mayıs'ta yerel saatle 22.00'de sona erecek.

Lübnan'daki Türkler seçime ilk turda yüzde 35 dolayında katılım sağlamıştı.

Kaynak: AA / İdiris Okuduci - Güncel

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