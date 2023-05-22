Lübnan'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi bitti
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Lübnan'da, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi.
Lübnan'da, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi.
Lübnan'daki seçmenler, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda 20-22 Mayıs tarihlerinde oy kullandı.
Oy verme işlemlerinin bugün 22.00'de tamamlanmasının ardından sandıklar kapandı. Oy pusulaları sayıldıktan sonra sandık komisyonu ile müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.
Oy pusulaları, diplomatik kurye vasıtasıyla, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği koşullar çerçevesinde Türkiye'ye taşınarak YSK'ye teslim edilecek.
Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Lübnan'da Türk vatandaşları, 1-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullanmıştı.
YSK verilerine göre, Lübnan'da ilk tur seçimlerde sandığa yüzde 35'lik katılım gözlemlenmişti, toplamda 2 bin 923 kişi oy kullanmıştı.
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023