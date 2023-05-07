Lübnan'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi

Lübnan'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Lübnan'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nde 1 Mayıs'tan itibaren başlayıp 7 gün süren oy verme işleminin yerel saatle 21.00'da sona ermesiyle sandıklar kapandı.

Kullanılan ve kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri nezaretinde oy torbalarına konularak mühürlendi.

Oy torbaları da diplomatik torbalara konularak Büyükelçilikte muhafaza altına alındı. Torbalar, yarın diplomatik kurye ile Türkiye'ye götürülecek.

Lübnan'daki oy verme işlemi hakkında AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, "Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği takvim ve kurallar çerçevesinde 1 Mayıs'ta başlattığımız seçimi bugün 7 Mayıs itibariyle tamamladık." dedi.

Büyükelçi, hafta içi 1, hafta sonu 6 sandık açtıklarını, seçimlerin huzur ve güven ortamında yapılması için her türlü önlemi aldıklarını kaydetti.

Lübnan'da toplam 8 bin 336 kayıtlı seçmen bulunuyor.