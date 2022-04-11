Lübnan'da Türk üniversiteleri tanıtım fuarı

Lübnan'ın başkenti Beyrut ile Trablusşam'da 16 özel Türk üniversitenin katıldığı bir tanıtım fuarı düzenlendi.

Özel bir şirket tarafından organize edilen fuarın Beyrut'taki açılış törenine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile Türkiye'den gelen 16 üniversitenin temsilcileri ve yüzlerde Lübnanlı öğrenci katıldı.

Fuarın açılışından sonra üniversitelerin stantlarını gezen Ulusoy, katılımcılardan yabancı öğrencilerin hangi bölümleri tercih ettiği hakkında bilgi aldı.

AA muhabirine konuşan fuar organizatörü Basel Madun, "İstanbul ve Ankara'dan olmak üzere toplamda 16 özel üniversitenin katılımı ile dün Trablusşam ve bugün de Beyrut'a bir fuar düzenledik. Dünkü Trablusşam fuarına 2 bin öğrenci katıldı. Beyrut'ta katılım 700 öğrenci seviyesinde." ifadelerini kullandı.

Lübnanlı öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelere özellikle son yıllarda büyük bir teveccühünün bulunduğunu belirten Madun, "Bunun sebebi de Lübnan ve Türkiye arasındaki coğrafik yakınlık, kültür benzerliği ve ortak tarihtir. Bunun yanında üniversitelerin kalitesi, ücretlerin diğer ülkelere göre uygun olması diğer sebepler arasında." dedi.

Fuara katılan üniversiteler arasında yer alan Fenerbahçe Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Direktörü Osman Gültekin de Lübnan'da Türk üniversitelerine yönelik büyük bir ilgi olduğunu, öğrencilerin özellikle tıp, diş hekimliği, grafik tasarım, bilgisayar mühendisliği gibi bölümleri tercih ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin Türkiye'yi seçme nedenlerine değinen Gültekin, "Coğrafik olarak yakınlık önemli. Başka ülkelere giderlerse bu daha külfetli olur. Son yıllarda Türkiye'de yüksek öğretimin kalitesi arttı. Civar ülkelere göre Türkiye'deki yüksek eğitimin kaliteli olması çok etkili. Ne olursa olsun Türkiye'de yaşam ve eğitim maliyeti de avantajlı. Dolayısıyla modern ve kendi kültürlerine yakın bir ülkeye gidiyorlar. Öğrencilerin gözünde Türkiye modern ve Müslüman bir ülke konumunda." değerlendirmesinde bulundu.