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Lübnan'da Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

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Lübnan'da Beyrut Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde, İzmir Köfte ve İncir Uyutması yemekleri tanıtıldı. Etkinlik, Lübnan'ın resmi televizyonu Tele Liban'da canlı olarak yayınlandı.

Lübnan'da Beyrut Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türk Mutfağı Haftası kapsamında "İzmir Köfte" ve "İncir Uyutması" adlı yemeklerin tanıtımları yapıldı.

Beyrut Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan Türk Muftağı Haftası etkinliği, Lübnan'ın resmi televizyonu Tele Liban'daki yemek progamında canlı olarak gösterime sunuldu.

Etkinlikte ünlü Lübnanlı Şef Antoine el Hac ile Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği aşçısı Şef Yahya Salha, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Kitabı"ndan Ege lezzeti olan "İzmir Köfte" ve "İncir Uyutması" hazırladı.

Etkinlik kapsamında AA muhabirine konuşan Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Esra Yılmaz, "2022'den bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında Türk Mutfağı haftası olarak Türk lezzetleri tanıtımı yapılıyor. Bu yılın Türk mutfağının temasını Ege mutfağı lezzetleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde oluşturulan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabından yemekler seçilmiştir. Buradaki amaç Ege mutfağının geleneksek olarak sağlıklı, sürdürülebilir ve atıksız mutfağına atıfta bulunmaktır. Biz de haftaya özel olarak Lübnan'ın resmi televizyonu olan Tele Liban'a davetli olarak katıldık. Bu programda Türkiye Cumhuriyeti Beyrut Büyükelçiliği Aşçısı Şef Yahya ve ünlü Lübnanlı Şef Antoine al Hac tarafından, İzmir Köfte ve İncir Uyutması hazırlandı." dedi.

Lübnanlı Şef Antoine el Hac da "Türk mutfağı çok köklüdür ve hatta Lübnan mutfağı da Türk mutfağından birçok yemek fikirlerini almıştır." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Yılmaz, Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabını Hac'a hediye olarak takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

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