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Lübnan'da Telsiz Patlamaları: 12 Ölü, 300'den Fazla Yaralı

Lübnan'da Telsiz Patlamaları: 12 Ölü, 300'den Fazla Yaralı
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Lübnan'da Beyrut Amerikan Üniversitesi Hastanesi'nde telsizlerde meydana gelen patlamalar sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı. Askerler, şüpheli bir cihazı kontrollü şekilde patlattı.

Lübnan askerleri, bugün telsizlerde yaşanan patlamanın ardından yaralıların getirildiği başkent Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi Hastanesi otoparkında patlayıcı düzenekle tuzaklandığından şüphelendikleri bir cihazı bir çukurda kontrollü biçimde patlattı.

Başkentteki Beyrut Amerikan Üniversitesi Hastanesi'ne bugün telsizlerin patlaması sonucu yaralanan çok sayıda yaralı getirildi.

Lübnan askerleri, hastanenin otoparkında asfalta açılmış bir çukurda patlayıcı düzenekle tuzaklandığından şüphelendikleri bir cihazı kontrollü biçimde patlattı.

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında dün yaşanan eş zamanlı patlamaların ardından bugün de telsizlerde patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan genelinde, telsizlerin patlaması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Hizbullahı dünkü patlamalardan İsrail'i sorumlu tutmuş ve karşılık verme tehdidinde bulunmuştu. Tel Aviv yönetimiyse saldırılara ilişkin sessizliğini koruyor.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel

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