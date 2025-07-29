Lübnan'da Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Süreci Başladı

Lübnan hükümetinin, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüş planının ilk aşaması kapsamında Masna Sınır Kapısı'ndan geçişler başladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre sınır kapısından geçişler, Lübnan hükümeti ve Suriye yönetimiyle koordineli şekilde gerçekleştiriliyor. Haberde Bekaa bölgesinde iki otobüs dolusu kişinin, Suriye'ye geçtiği kaydedildi.

Suriye resmi ajansı SANA ise 72 Suriyelinin gönüllü dönüş programı kapsamında ülkelerine döndüğünü duyurdu.

Suriyeli mültecilerin dönüşünün, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Lübnan Kızılhaçı ve bazı insani yardım kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen örgütlü ve güvenli dönüş çerçevesinde gerçekleştiği aktarıldı.

Haziran 2024'te Suriyelilerin geri dönüşü için çok aşamalı bir plan açıklayan Lübnan hükümeti, sürecin nizami ve gayrinizami şekilde yürütüleceğini duyurdu. Nizami dönüşlerde sığınmacılar kayıt altına alınıp otobüslerle Suriye'ye gönderilecek ve her birine 100 dolar verilecek.

Gayrinizami dönüşte ise her sığınmacının ayrılma tarihini kendisinin belirleyeceği, ulaşım aracını da yine kendisinin sağlayacağı ve 100 dolar alacağı kaydedilmişti.

Resmi verilere göre, Lübnan'da yaklaşık 1,8 milyon Suriyeli sığınmacı bulunuyor.