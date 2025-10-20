Lübnan'da Suriyeli Mültecilerin Gönüllü Dönüşü İçin Beşinci Aşama Başladı

Lübnan'da hükümetin, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünü öngören planının beşinci aşamasının uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, Lübnan Genel Güvenlik Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde Suriyeli mültecilerin dönüşü için hazırlanan planın beşinci aşamasının uygulanmaya konulduğu kaydedildi.

Plan kapsamında 20 Suriyeli ailenin gönüllü dönüş yolculuğunun organize edildiği belirtilirken, söz konusu ailelerin başkent Şam, Şam kırsalı ve Batı Kalamun bölgesine taşındığı bildirildi.

Lübnan televizyon kanalı El-Cedid, her aileye eşyalarını taşımaları için bir nakliye aracı tahsis edildiği bilgisini verirken, dönüş yapanların Suriye'deki evlerine kadar eşlik edildiğini aktardı.

Organize dönüş, UNHCR, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Lübnan Kızılhaçı ve diğer insani yardım kuruluşlarıyla koordinasyon içinde yürütülüyor.

Lübnan kaynaklarına göre 2025 yıl başından bu yana yaklaşık 300 bin Suriyeli mülteci ülkelerine dönerken, yıl sonuna kadar 400 binden fazla kişinin daha dönüş yapması bekleniyor.

Lübnan hükümeti Haziran 2024'te Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin çok aşamalı bir plan açıklamıştı. Plana göre, "organize dönüşlerde" isimler kaydediliyor ve her mülteciye 100 dolar ödeme yapılarak otobüslerle Suriye'ye gönderiliyor.

"Düzensiz dönüşlerde" ise mülteciler kendi ulaşım araçlarını ayarlıyor ancak yine 100 dolar destek alabiliyor.

Planın ilk aşaması 29 Temmuz 2024'te başlamış, 72 Suriyeli mülteci Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Suriye hükümeti arasındaki koordinasyonla El-Masna Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönmüştü.

Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısının 1,8 milyon olduğu tahmin ediliyor. Bunların yaklaşık 880 bini UNHCR'ye kayıtlı bulunuyor.