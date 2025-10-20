Haberler

Lübnan'da Suriyeli Mültecilerin Gönüllü Dönüşü İçin Beşinci Aşama Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan hükümeti, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünü öngören planının beşinci aşamasını uygulamaya koydu. İlk etapta 20 ailenin dönüş yolculuğu organize edildi, bu süreçte çeşitli insani yardım kuruluşlarıyla işbirliği yapılıyor.

Lübnan'da hükümetin, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünü öngören planının beşinci aşamasının uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, Lübnan Genel Güvenlik Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde Suriyeli mültecilerin dönüşü için hazırlanan planın beşinci aşamasının uygulanmaya konulduğu kaydedildi.

Plan kapsamında 20 Suriyeli ailenin gönüllü dönüş yolculuğunun organize edildiği belirtilirken, söz konusu ailelerin başkent Şam, Şam kırsalı ve Batı Kalamun bölgesine taşındığı bildirildi.

Lübnan televizyon kanalı El-Cedid, her aileye eşyalarını taşımaları için bir nakliye aracı tahsis edildiği bilgisini verirken, dönüş yapanların Suriye'deki evlerine kadar eşlik edildiğini aktardı.

Organize dönüş, UNHCR, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Lübnan Kızılhaçı ve diğer insani yardım kuruluşlarıyla koordinasyon içinde yürütülüyor.

Lübnan kaynaklarına göre 2025 yıl başından bu yana yaklaşık 300 bin Suriyeli mülteci ülkelerine dönerken, yıl sonuna kadar 400 binden fazla kişinin daha dönüş yapması bekleniyor.

Lübnan hükümeti Haziran 2024'te Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin çok aşamalı bir plan açıklamıştı. Plana göre, "organize dönüşlerde" isimler kaydediliyor ve her mülteciye 100 dolar ödeme yapılarak otobüslerle Suriye'ye gönderiliyor.

"Düzensiz dönüşlerde" ise mülteciler kendi ulaşım araçlarını ayarlıyor ancak yine 100 dolar destek alabiliyor.

Planın ilk aşaması 29 Temmuz 2024'te başlamış, 72 Suriyeli mülteci Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Suriye hükümeti arasındaki koordinasyonla El-Masna Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönmüştü.

Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısının 1,8 milyon olduğu tahmin ediliyor. Bunların yaklaşık 880 bini UNHCR'ye kayıtlı bulunuyor.

Kaynak: AA / Wassim Samih Seifeddine - Güncel
Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak

Trump'tan piyasaları yerle bir edecek tehdit: Yüzde 150'ye çıkarırım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

Beşiktaş'tan bomba Cengiz kararı
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte tutuklu başkanlar için istenen cezalar

İşte tutuklu CHP'li başkanlar için istenen cezalar
Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Vicdanları sızlatan olay! Gizlice doğurduğu bebeği çöpe attı

Vicdanları sızlatan olay! Gizlice doğurduğu bebeği çöpe attı
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.