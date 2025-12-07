Haberler

Lübnan'da binlerce kişi Esed rejiminin devrilmesinin birinci yılını kutladı

Güncelleme:
Lübnan'ın Trablusşam ve Bekaa bölgesinde binlerce kişi, Suriye'deki Baas rejiminin düşüşünün birinci yıl dönümünü kutlamak için bir araya geldi. Kalabalık, sevinç gösterileri ve sloganlar eşliğinde kutlama yaptı.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kenti ile doğusundaki Bekaa bölgesinde binlerce kişi, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünü kutladı.

Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının birinci yılı dolayısıyla, Lübnan'ın en kalabalık kentlerinden Trablusşam'da halk, ana meydanda toplanarak kutlama yaptı.

Suriye ve Lübnan bayrakları taşıyan kalabalık, sık sık sloganlar atarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Bekaa bölgesinde de Lübnanlılar, araç konvoylarıyla kutlamalara katıldı.

